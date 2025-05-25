Siirt'te sekretere saldırdığı iddia edilen doktora soruşturma

Siirt'te sekreterine saldıran doktor hakkında hastane yönetimi soruşturma başlattı.

İddiaya göre, 21 Mayıs'ta Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üroloji polikliniğinde görev yapan doktor A.K. aynı birimde çalışan sekreter M.T.'ye hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulundu.

Konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu olayla ilgili Kurumumuzca idari inceleme başlatılmış olup, süreç ilgili makamlarla koordineli bir şekilde ve titizlikle yürütülmektedir. Hastane yönetimi olarak, sağlıkta şiddetin her türüne karşı olduğumuzu ve tüm çalışanlarımızın güvenli, saygılı bir çalışma ortamında görev yapma hakkını önemle savunduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."