Siirt'te sel alarmı: Riskli binalar tahliye edildi

Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok kentte taşkınlara neden olan kuvvetli sağanak yağış Siirt'i de vurdu. Bazı ilçelerde su baskınları meydana geldi.

Siirt Valiliği, sağanak nedeniyle Bitlis Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kentte tedbirler alındığını duyurdu. Özellikle Baykan ilçesinde riskin yüksek olduğu belirtilen açıklamada "Yapılan değerlendirmeler sonucunda riskli yapı olarak değerlendirilen bazı yapıların sahipleriyle görüşülerek gerekli yasal uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı. Söz konusu yapıların tahliye edilmesi amacıyla Baykan Belediye Başkanlığı tarafından yapı sahiplerine gerekli tebligatlar ivedilikle yapılmış, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için geçici konaklama imkanları sağlanmıştır." denildi.

Valilik ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kentte etkili olan sağanak yağışın gece saatlerinde kuvvetini artıracağı duyuruldu. Açıklamada, "İlimiz genelinde devam etmekte olan sağanak yağmur gece 03.00 saatlerinde kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışa dönüşerek sabah 06.00'ya kadar devam etmesi beklendiğinden dolayı ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.