Siirt'te şüpheli paket paniği: Fünye ile patlatıldı
Siirt'in işlek noktalarından biri olan Bankalar Caddesi üzerine bırakılan şüpheli bir paket, bomba paniği yaşanmasına yol açtı.
Siirt'te bomba paniği yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Bankalar Caddesi üzerinde fark edilen şüpheli paket üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak caddeyi araç trafiğine kapattı.
BOMBA İMHA EKİPLERİ ÇAĞRILDI
Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, paketi kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı.
FÜNYE İLE PATLATILAN PAKET BOŞ ÇIKTI
İncelemelerde, paketin boş çıktığı belirlendi. Cadde, daha sonra araç trafiğine tekrar açıldı.
