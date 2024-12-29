Siirt’te TIR devrildi: Üç yaralı

Siirt’in Baykan ilçesi çıkışında plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen TIR’ın devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan yaralılar, çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilip Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bitlis Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.