Siirt’te TPAO boru hattında gaz sızıntısı

Siirt'te, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait boru hattında karbondioksit gazı sızıntısı meydana geldi. Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, “Hattaki gaz basıncı, kontrollü bir şekilde düşürülüyor. Bu süreç tamamlandığında borudaki patlak tamir edilecek ve hat yeniden güvenli bir şekilde devreye alınacak” dedi.

Siirt’te TPAO boru hattında gaz sızıntısı

-Kurtalan kara yolunda öğle saatlerinde TPAO boru hattında karbondioksit gazı sızıntısı meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve TPAO ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gaz basıncının düşürülmesi için çalışma başlattı.

Kaymakam Samet Serin, yaptığı açıklamada, sızıntının boruda meydana gelen bir patlaktan kaynaklandığını belirterek, “Hattaki gaz basıncı, kontrollü bir şekilde düşürülüyor. Bu süreç tamamlandığında borudaki patlak tamir edilecek ve hat yeniden güvenli bir şekilde devreye alınacak. Halkımız müsterih olsun, gerekli tüm müdahaleler yapıldı ve yapılıyor. Gaz sızıntısı kontrol altına alındı, tehlikeli bir durum yok. Zehirli ve patlayıcı bir durum söz konusu değil" dedi.

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