Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt - Tillo kara yolunda sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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