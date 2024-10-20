Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde - Tillo kara yolunda sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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