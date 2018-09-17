Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyü yolunda Cemal Zongur yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, Abdurrahman Zongur ve Hatice Zongur hayatını kaybetti, sürücü Zongur ile Kerem, Ahmet Furkan, Kenan, Sinan ve İdris Zongur yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Siirt'te trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyü yolunda Cemal Zongur yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.