Siirt'te trafik kazası: 4 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 4 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesi Tosunbağı köyünde M.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı

Kazada araçta bulunan 3 çocuk ile baba yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...