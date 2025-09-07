Siirt'te trafik kazası: 4 yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesi Tosunbağı köyünde M.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı
Kazada araçta bulunan 3 çocuk ile baba yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
