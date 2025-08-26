Siirt'te trafik kazası: Bir yaralı
Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan pikap, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, yol kenarına savrularak aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
