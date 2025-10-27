Siirt'te trafik kazası: Çocuğa otomobil çarptı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 yaşındaki çocuğa karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı.
Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi'nde Barış Caddesi'nde Atatürk İlk ve Ortaokulu önünde kursa gitmekte olan 10 yaşındaki V.U.'ya otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uyanık, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çocuğun durumu ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
