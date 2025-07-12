Siirt'te trafik kazası: Maddi hasar meydana geldi

Edinilen bilgilere göre, plakaları ve sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Siirt Valiliği kavşağı önünde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.