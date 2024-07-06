Siirt'te uçuruma devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Siirt'te uçuruma devrilen aracın sürücüsü yaralandı
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'in Eruh ilçesinde Ramazan E. (67) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, merkeze bağlı Kavaközü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Eruh Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, uçuruma devrilen hafif ticari araca ulaştı.​​​​​​​

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Ramazan E, ekiplerce yamaçtan çıkartılıp ambulansa alınarak Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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