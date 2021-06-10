Siirt'te üs bölgesine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Siirt'te üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bölgede görevli güvenlik korucularından biri şehit oldu, biri de yaralandı.

Anadolu Ajansı 10.06.2021 - 09:08

Siirt'te üs bölgesine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
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Siirt'te Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıda, üs bölgesinde görevli güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit düştü, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı.

Şehit Babat'ın cenazesi ile yaralı güvenlik korucusu Bulut, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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