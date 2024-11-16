Siirt’te uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda yakalanan 7 şüphelinden 5’i tutuklandı.



Siirt’te düzenlenen Narkogüç operasyonunda il merkezi ve Kurtalan ilçesinde 3 kilo 500 gram kubar esrar, 2 kilo 500 gram sentetik cannabinoit bonzai uyuşturucu madde, 32 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 8 adet payp uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



Eruh karayolunda bir kamyonette yapılan aramada ise 5 bin 600 paket bandrolsüz, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.