Siirt'te virajı alamayan TIR devrildi

Kaza, akşam saatlerinde Siirt-Şirvan kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.