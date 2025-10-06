Siirt'te yurtta zehirlenme şüphesi: 119 öğrenci hastaneye başvurdu
Siirt'te bulunan Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 119 öğrenci, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle başlatılan incelemede, yemek ve su numuneleri incelemeye alındı.
Siirt'te 119 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki ilk vakalar 3 Ekim tarihinde yaşandı.
Yurtta yemek yiyen öğrenciler, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
119 ÖĞRENCİ HASTANEYE BAŞVURDU
Şikayetler sonraki günlerde de devam etti, hastaneye başvuran öğrenci sayısı 119'a ulaştı.
Öğrencilerin tümü taburcu edilirken, yemek ve sulardan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
