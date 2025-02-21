Siirt'te 99 köy yolu kapandı

Siirt’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla birlikte ilçelerden Pervari'de 21, Şirvan'da 53 ve Eruh’ta 25 olmak üzere toplam 99 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Vali Kemal Kızılkaya yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Eruh, Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinin tamamında, Siirt il merkezi, Kurtalan ve Tillo ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.