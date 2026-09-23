Siirt'teki "ışık hadisesi"ne yoğun ilgi

Siirt Valiliği himayesinde Tillo Kaymakamlığınca ilçe meydanında sabah namazının ardından düzenlenen programa, Siirt halkının yanı sıra farklı illerden gelen vatandaşlar da katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahi dinletisi sunuldu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Katılımcılar, güneşin doğmasıyla saat 06.20'de gerçekleşen ve yaklaşık 5 dakika süren hadiseyi alanda kurulan ekrandan takip etti.

Bazı vatandaşlar da hadisenin gerçekleştiği anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, bu topraklarda yetişen İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ilim ile hikmeti, akıl ile gönlü buluşturan müstesna şahsiyetlerden biri olduğunu söyledi.

Her yıl ekinokslarda gerçekleşen hadisenin bugüne ulaşan büyük bir miras olduğunu belirten Kızılkaya, "İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'ne duyduğu derin vefanın bir nişanesi olarak ortaya koyduğu bu eşsiz ışık düzeneği, yalnızca bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda saygının, sadakatin ve vefanın somut bir ifadesidir. Gün doğumuyla birlikte güneşin ilk ışınlarının İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesine ulaşması, bizlere bilimle inancın, akılla hikmetin ve insanla tabiatın uyum içerisinde buluşabileceğini göstermektedir." dedi.