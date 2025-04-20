Sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

Düzce'de pervaza sıkışan muhabbet kuşunu itfiya ekipleri kurtardı.

Olay, Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın evinin dış cephe pervazına muhabbet kuşu girdi. Kendi başına çıkması beklenen kuş, çırpınırken pervazın en alt kısmına kadar düştü.

Kuşun çığlıklarını duyan vatandaşlar, onu pervazın içinden çıkarmaya çalıştı. Ancak çabalar sonuç vermeyince, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istendi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, pervazın alt kısmına küçük bir delik açarak muhabbet kuşunu kurtardı.