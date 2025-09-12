Sıla Akgül davasında karar açılandı

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkiinde gerçekleşti. Yatağan’dan Menteşe istikametine seyir halinde olan T.Y. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sıla Akgül’e çarptı. Ağır yaralanan Akgül, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

CEZA DAVASI YARGITAYDA

Kazanın ardından sürücü T.Y. hakkında açılan ceza davasında mahkeme ilk etapta 24 bin TL adli para cezası verdi. Ancak karar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada bu kez 5 yıl hapis cezası verildi. Dosya şu anda Yargıtay incelemesinde ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, hapis cezasının onanmasını talep etti.

"HİÇBİRİ SILA'YI GERİ GETİREMEZ"

Sıla Akgül’ün ailesi tarafından Muğla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan manevi tazminat davasında da karar çıktı. Ailenin avukatı Didem Alaca, "Toplam 1,5 milyon TL manevi tazminat kararı verildi. Karşı tarafın bu karara itiraz hakkı bulunuyor. Ancak elbette ki tüm bu süreçler çocuğumuzu geri getirmez" ifadelerini kullandı.