Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakımda tedavisi süren Sıla bebek, 26 gündür entübe halde bulunuyor.
Tekirdağ’da cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebeğin tedavisi sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, küçük bebeğin durumu ciddiyetini koruyor.
Yoğun bakımda entübe durumda olan Sıla bebeğin tedavisi sürerken, ailesi ve yakınları da hastane önünde umutlu haber bekliyor.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında Sıla’nın annesi B. Y. ve komşu çocukları da dahil olmak üzere 5 kişi tutuklu bulunuyor.
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