Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor

Yoğun bakımda entübe durumda olan Sıla bebeğin tedavisi sürerken, ailesi ve yakınları da hastane önünde umutlu haber bekliyor.



Olayla ilgili soruşturma kapsamında Sıla’nın annesi B. Y. ve komşu çocukları da dahil olmak üzere 5 kişi tutuklu bulunuyor.