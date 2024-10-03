Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakımda tedavisi süren Sıla bebek, 26 gündür entübe halde bulunuyor.

Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor

’da cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebeğin tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, küçük bebeğin durumu ciddiyetini koruyor.

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Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebek | Annenin ifadesi ortaya çıktı

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Yoğun bakımda entübe durumda olan Sıla bebeğin tedavisi sürerken, ailesi ve yakınları da hastane önünde umutlu haber bekliyor.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Sıla’nın annesi B. Y. ve komşu çocukları da dahil olmak üzere 5 kişi tutuklu bulunuyor.

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