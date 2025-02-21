Sıla bebeğin ölümüne ilişkin dava istinafta

Cinsel istismar ve kafa travması sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğin ölümüne ilişkin anne ve iki sanığın hapis cezasına çarptırıldığı davada yeni gelişme.



Sıla bebeğin ailesinin avukatı, Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ile suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. ise beraatine ilişkin, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne itirazda bulundu.



İtiraz dilekçesinde sanık Kani A. hakkında "Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen beraat kararının hukuka aykırı olduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 13 Eylül tarihli raporuna dikkat çekilen dilekçede, Sıla Yeniçeri'den elde edilen DNA'nın suça sürüklenen çocuk K.A. ile babası Kani A.'nın, baba-oğul DNA gen dizilimi ile uyumlu DNA olduğuna yer verildi.



Kani A.'nın çocukları parka göndererek evde vakit geçirdiği ve alınan DNA analizlerinin sanık ile aynı olması nedeniyle Sıla Yeniçeri ile cinsel istismar eylemini babanın da gerçekleştirdiğinin ortada olduğu kaydedildi.



Dilekçede ayrıca kanlı bezden haberi olduğunu iddia eden anne Bakiye Yeniçeri'ye "Suçu bildirmemekten" verilen cezanın, aynı beyanda bulunan, birlikte yaşadığı Sanlı Ö.'ye uygulanmadığı ifade edildi.



Öte yandan dilekçede, suça sürüklenen çocuklardan "Kasten öldürme"den 13 yıl 6 ay, "Cinsel istismar"dan 7 yıl olmak üzere toplam 20 yıl 6 ay yıl hapis cezası verilen K.A. ile "Cinsel istismar"dan 7 yıl hapis cezası alan diğer suça sürüklenen çocuk G.K. hakkındaysa, "beraat" kararı aldıkları "Kişiyi hürriyetinden yoksun kalma" suçundan da ceza verilmesi talep edildi.

