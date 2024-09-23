Sıla bebek 16 gündür hayata tutunmaya çalışıyor

Sıla bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 16 gündür entübe halde tedavisi sürüyor.



Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı 2 yaşındaki Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.



Bebek, beyin ameliyatı edilip entübe olarak yoğun bakıma alınmıştı.

ABLASI DA DEVLET KORUMASINDA



Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.



Sıla bebeğin 5 yaşındaki ablası A.Y ise devlet korumasına alınmıştı.



Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, dayaka nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.