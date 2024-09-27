Sıla bebek 20 gündür hayata tutunmaya çalışıyor
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, "Bebeğin durumunda kötüleşme var, iyileşme yok. Beyin dokusu atmaya başlamış." dedi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 20 gündür entübe halde tedavisi sürüyor.
Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, her gün hastaneye giderek bebeğin durumunu takip ettiklerini söyledi.
"BEYİN DOKUSU ATMAYA BAŞLAMIŞ"
Bebeğin iyileşmesi umuduyla güne başladıklarını ifade eden Akyüz, "Hayati tehlikesi devam ediyor. Kaç gündür durumunda değişen bir şey yok, hatta kötüleşme de var. Beyin dokusu atmaya başlamış. Bebeğin durumunda kötüleşme var, iyileşme yok. Babam her gün yanına girip bebeği görüyor." dedi.
NE OLMUŞTU?
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y., 8 Eylül'de 2 yaşındaki kızı Sıla'yı uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.
Bebek, beyin ameliyatı edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.
Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y.'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
SILA BEBEĞİN KARDEŞİ DEVLET KORUMASINDA
Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.
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