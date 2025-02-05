Sıla bebek davasında ikinci duruşma bugün
Tekirdağ'da şiddete ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması bugün görülecek.
Tekirdağ'da Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Davanın 4 sanığı var. Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı kişi ile iki komşu çocuğu ve çocuklardan birinin babası.
12 Aralık'ta görülen ilk duruşmada sanıkların savunmaları alınmış, tanıklar dinlenmişti. Ara kararda anne, birlikte yaşadığı kişi ve 2 çocuğun tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Başka bir suçtan tutuklu bulunan, Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı kişinin de bir sonraki duruşma günü adliyede hazır olması kararlaştırıldı. Bugün yapılacak duruşmada o sanığın da savunması alınacak.
Tekirdağ'da 8 Eylül'de baygın halde hastaneye götürülen 2 yaşındaki Sıla bebeğin, darp sonucu beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı belirlenmişti. Durumu ağır olan bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetti.
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