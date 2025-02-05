Sıla bebek davasında ikinci duruşma bugün

Tekirdağ'da Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Davanın 4 sanığı var. Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı kişi ile iki komşu çocuğu ve çocuklardan birinin babası.



12 Aralık'ta görülen ilk duruşmada sanıkların savunmaları alınmış, tanıklar dinlenmişti. Ara kararda anne, birlikte yaşadığı kişi ve 2 çocuğun tutukluluk halinin devamına hükmedildi.



Başka bir suçtan tutuklu bulunan, Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı kişinin de bir sonraki duruşma günü adliyede hazır olması kararlaştırıldı. Bugün yapılacak duruşmada o sanığın da savunması alınacak.

