Sıla bebek davasında ikinci duruşma: Annenin akıl sağlığına ilişkin rapor açıklandı
Tekirdağ'da şiddete ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. Duruşmada anne Behiye Yeniçeri, savunma yaptı. "Parkta düştüğünü biliyorum. Kesinlikle bakım yükümlülüğünü ihmal etmedim" diyen Yeniçeri'nin akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtildiği rapor da duruşmada okundu. Savunmaların ardından duruşma, 7 Şubat'a ertelendi.
Tekirdağ'da Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Kapalı yapılan duruşmaya; başka dosya kapsamında 'Müstehcenlik' suçundan tutuklu bulunan sanık Sanlı Ö. ile tutuksuz sanık Kani A. ile taraf avukatları, TBMM Araştırma Komisyonu'ndan bir avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve Tekirdağ Barosu'ndan da bir avukat gözlemci olarak katıldı.
Anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada, anne Bakiye Yeniçeri'nin akıl sağlığının yerinde olduğu dair rapor okundu. Duruşmada savunmasını yapan anne Yeniçeri, "Parkta düştüğünü biliyorum. Kesinlikle bakım yükümlülüğünü ihmal etmedim" dedi.
BABAANNE SORULARA CEVAP VEREMEDİ
Suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın aynı evde yaşadığı babaannesi Melahat Ç., tanık olarak dinleneceği duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme heyetinin sorduğu soruları anlamakta güçlük çeken Melahat Ç., sağlıklı yanıt veremedi.
Melahat Ç.'nin sorulara, "Tanımıyorum, bilmiyorum" şeklinde cevap vermesi üzerine, soruları 'algılama yeteneği olmadığı' yönünde tutanak tutuldu. Savunmalarından ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.
Tekirdağ'da 8 Eylül'de baygın halde hastaneye götürülen 2 yaşındaki Sıla bebeğin, darp sonucu beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı belirlenmişti. Durumu ağır olan bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetti.
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