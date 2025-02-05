Sıla bebek davasında ikinci duruşma: Annenin akıl sağlığına ilişkin rapor açıklandı

Tekirdağ'da Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Kapalı yapılan duruşmaya; başka dosya kapsamında 'Müstehcenlik' suçundan tutuklu bulunan sanık Sanlı Ö. ile tutuksuz sanık Kani A. ile taraf avukatları, TBMM Araştırma Komisyonu'ndan bir avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve Tekirdağ Barosu'ndan da bir avukat gözlemci olarak katıldı.

Anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada, anne Bakiye Yeniçeri'nin akıl sağlığının yerinde olduğu dair rapor okundu. Duruşmada savunmasını yapan anne Yeniçeri, "Parkta düştüğünü biliyorum. Kesinlikle bakım yükümlülüğünü ihmal etmedim" dedi.

