Sıla bebek davasında karar günü
Tekirdağ'da dövülüp cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davaya bugün devam edilecek. 5 sanıklı davada Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı kişi ile iki komşu çocuğu ve çocuklardan birinin babası yargılanıyor. Çarşamba günü yapılan duruşmada sanık çocuklardan birinin avukatı ek süre talep etmiş, mahkeme ise ara karar vererek duruşmayı ertelemişti.
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.
Çarşamba günkü duruşmada, anne Bakiye Yeniçeri ile çocuk sanıklar G.K. ve K.A. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
K.A'nın babası tutuksuz sanık K.A ile başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan annenin birlikte yaşadığı S.Ö. duruşma salonunda yer aldı.
Bakiye Yeniçeri, çocuğunu ihmal etmediğini ve olaylardan haberinin olmadığını iddia etti.
Geçen duruşmada B.K. için istenilen akıl sağlığı raporu mahkemeye sunularak, akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Tanık olarak dinlenen, tutuklu çocuklardan K.A'nın babaannesi M.Ç. yaşanan olaylardan haberi olmadığını ifade etti.
Daha sonra duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.
ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ İNDİRİMİ
Savcı, mütaalasında sanıklardan anne Bakiye Yeniçeri'nin "İhmalen kasten öldürme, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, suçu bildirmeme, delilleri gizleme, yok etme" suçlarından, S.Ö'nün "Suçu bildirmeme" suçundan, K.A'nın "Cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, çocuk sanıklardan K.A'nın "Kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel istismar" suçlarından ve G.K'nin ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel istismar" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.
Savcı çocuk sanıklar için yaş indirimi uygulanmasını talep etti.
Mahkeme, sanık G.K'nin avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak amacıyla süre istemesi üzerine talebi kabul ederek duruşmayı cuma gününe erteledi.
Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunu temsilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da duruşmada yer aldı.
Bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de adliyeye geldi.
İSTENEN CEZALAR
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne B.Y, çocuk sanıklardan birinin babası olan komşu K.A. ve Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince, çocuk sanıklar G.K. ve K.A. hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
İddianamede anne Bakiye Yeniçeri için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edilmişti. Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istenmişti.
Çocuk sanıklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.
Olaya ilişkin dosyalar duruşmanın ilk celsesinde birleştirilmişti.
NE OLMUŞTU?
Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti. Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.
Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan S.Ö. hakkında daha sonra bu davaya ilişkin tahliye kararı verilmiş, K.A'nın babası K.A. da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.
Sıla bebek, tedavi altında tutulduğu hastanede 7 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti.
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