Sıla bebek davasında karar günü

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.



Çarşamba günkü duruşmada, anne Bakiye Yeniçeri ile çocuk sanıklar G.K. ve K.A. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



K.A'nın babası tutuksuz sanık K.A ile başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan annenin birlikte yaşadığı S.Ö. duruşma salonunda yer aldı.



Bakiye Yeniçeri, çocuğunu ihmal etmediğini ve olaylardan haberinin olmadığını iddia etti.



Geçen duruşmada B.K. için istenilen akıl sağlığı raporu mahkemeye sunularak, akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Tanık olarak dinlenen, tutuklu çocuklardan K.A'nın babaannesi M.Ç. yaşanan olaylardan haberi olmadığını ifade etti.



Daha sonra duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ İNDİRİMİ



Savcı, mütaalasında sanıklardan anne Bakiye Yeniçeri'nin "İhmalen kasten öldürme, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, suçu bildirmeme, delilleri gizleme, yok etme" suçlarından, S.Ö'nün "Suçu bildirmeme" suçundan, K.A'nın "Cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, çocuk sanıklardan K.A'nın "Kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel istismar" suçlarından ve G.K'nin ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel istismar" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.



Savcı çocuk sanıklar için yaş indirimi uygulanmasını talep etti.



Mahkeme, sanık G.K'nin avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak amacıyla süre istemesi üzerine talebi kabul ederek duruşmayı cuma gününe erteledi.



Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunu temsilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da duruşmada yer aldı.



Bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de adliyeye geldi.