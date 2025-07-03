Silah bırakma için sayım: DEM Parti tarih verdi
Terörsüz Türkiye sürecinde, kritik bir aşamaya geçiliyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK'nın silah bırakma sürecinin önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı. Gözler silah bırakma sürecine çevrilmişken, MİT Başkanı İbrahim Kalın ise sınır hattında önemli temaslarda bulundu.
PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinde kritik aşama başlıyor.
DEM parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, önümüzdeki hafta terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlayacağını açıkladı.
Silah bırakılacak noktalar olarak ise, Irak'ın kuzeyini, Süleymaniye ve Erbil kentlerini işaret etti.
Doğan, "Birkaç gün içinde Öcalan'ndan bir mesaj, açıklama bekliyoruz" dedi.
MİT BAŞKANI KALIN'DAN HAKKARİ ZİYARETİ
Gözler, PKK'nın silah bırakma sürecine çevrilmişken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.
Sınır hattına giden MİT Başkanı, Hakkari, Yüksekova ve Çukurca'da temaslarda bulundu.
Kalın, Hakkari Valisi Ali Çelik ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün'ün yanı sıra, askeri ve mülki idare yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi
Görüşmelerde, Irak, İran ve Suriye sınır hattının güvenliği, bölgede alınan önlemler, ve üs bölgelerindeki son durum detaylı olarak ele alındı.
Kalın, Pazartesi günü de Erbil'e gitmiş, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi yetkilileriyle bir araya gelmişti.
MİT Başkanı, KDP Lideri Mesut Barzani, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmüştü.
Kalın ayrıca, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani'yle de bir araya gelmişti.
O görüşmelerde ana günem maddesi, "Terörsüz Türkiye" süreciydi.
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