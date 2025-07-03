Silah bırakma için sayım: DEM Parti tarih verdi

PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinde kritik aşama başlıyor.

DEM parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, önümüzdeki hafta terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlayacağını açıkladı.

Silah bırakılacak noktalar olarak ise, Irak'ın kuzeyini, Süleymaniye ve Erbil kentlerini işaret etti.



Doğan, "Birkaç gün içinde Öcalan'ndan bir mesaj, açıklama bekliyoruz" dedi.

MİT BAŞKANI KALIN'DAN HAKKARİ ZİYARETİ

Gözler, PKK'nın silah bırakma sürecine çevrilmişken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.



Sınır hattına giden MİT Başkanı, Hakkari, Yüksekova ve Çukurca'da temaslarda bulundu.



Kalın, Hakkari Valisi Ali Çelik ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün'ün yanı sıra, askeri ve mülki idare yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi



Görüşmelerde, Irak, İran ve Suriye sınır hattının güvenliği, bölgede alınan önlemler, ve üs bölgelerindeki son durum detaylı olarak ele alındı.

