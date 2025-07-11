Silah bırakma sürecinde ilk adım atıldı: Siyasilerden mesajlar
"Terörsüz Türkiye" kapsamında PKK'nın bugün silah bırakması ile atılan adım hakkında, hükümetten ve siyasetçilerden değerlendirmeler yapıldı.
Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım atıldı. İlk PKK'lı grup silah bırakması bugün gerçekleşti. Teslim edilen silahlar daha sonra yakıldı. Irak'ın Süleymani’ye kentine bağlı Dukan bölgesinde düzenlenen program ulusal ve uluslararası basın tarafından da takip edildi. Sürece dair atılan bu ilk adım birçok kesim tarafından olumlu karşılandı. Yapılan değerlendirmelerden bazıları şöyle:
18.00 - HAKAN FİDAN: "TEYAKKUZDA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır.
Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir.
Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır. Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum.
KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz."
17.45 - BURHANETTİN DURAN: "TÜRKİYE DAHA GÜÇLÜ OLACAK"
İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, “Terörsüz Türkiye” hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır."
17.40 - DEMİRTAŞ: "KAYBEDEN OLMADI, OLMAYACAK"
Demirtaş'ın mesajı şöyle:
"Barışın kaybedeni olmaz" demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık.
Kaybeden olmadı, olmayacak.
Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle..."
17.30 - DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARINDAN ORTAK MESAJ
Hatimoğulları ortak basın açıklamasına düştüğü notta "Şimdi hep birlikte demokratik siyasi ve hukuki düzenlemeleri yaparak geleceğin demokratik Türkiye’si için adım atma zamanıdır, demokratik siyaset mücadelesini büyütme zamanıdır" ifadelerini kullandı.
Tuncer Bakırhan ise notunda "Kazanan halklar olacaktır. Kazanan eşitlik, demokrasi ve barış olacaktır. Bu süreci onurla, sabırla, inatla savunacağız" dedi.
17.00 - BAKAN YERLİKAYA: "ARTIK SİLAH DEĞİL SÖZ KONUŞACAK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, süreçte atılan adıma ilişkin "Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir güne şahitlik ediyoruz" dedi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "PKK silahlarını imha etme, teslim etme sürecinde ilk adımı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve kararlılığıyla gerçekleşen bu süreçte artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek. Bu tarihi sürece destek veren, dualarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum. Unutulmasın ki, biz bu topraklara dün gelmedik. Dün birlikte yaşamaya başlamadık. Biz, Sultan Selahaddin’in ordusunda bir olmuş, Sultan Alparslan’ın ordusunda cem olmuş, Çanakkale’yi geçilmez kılan, sevinci bir, hüznü bir, kaderi bir olmuş bir milletiz. Bu milletin arasındaki bağlar gönül bağıdır, can bağıdır. Bu milletin mayasında Malazgirt vardır, Çanakkale vardır, değerlerimiz vardır, inancımız vardır. Terörsüz Türkiye, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolunda atılan en büyük adımların başında gelmektedir. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı vizyonunun parlayan yıldızıdır. Terörsüz Türkiye kardeşliğe olan inancın zaferidir. Çünkü biz biriz. Çünkü biz Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.
16.45- BAKAN TUNÇ: "TÜRKİYE ENERJİSİNİ İSTİKRARA HARCAYACAK"
Bakan Tunç sosyal medyada paylaştığı mesajında, "Kökleri en derinde olan ulu bir çınarın dallarıyız. Bundan sonra da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da artıracağız, kuvvetlendireceğiz. 'Terörsüz Türkiye' hedefimizin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü bir şekilde inşa edecek; her alanda kalkınmış, gelişmiş, daha büyük Türkiye’yi kardeşlik ruhuyla geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
16.40 - ÖZGÜR ÖZEL: "MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, süreci memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Özel şunları kaydetti: "Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir."
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