Silah kaçakçılarına ''Mercek-12'' operasyonu: 1131 gözaltı

7⃣3️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-12” Operasyonlarında;

📌7️⃣1️⃣0️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

📌6️⃣0️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

📌2️⃣3️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

📌1️⃣8️⃣1️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

📌9️⃣7️⃣4️⃣ Silah… pic.twitter.com/XEOMSUvDv8