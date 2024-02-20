Silah kaçakçılarına ''Mercek-12'' operasyonu: 1131 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde "Mercek-12" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonlarda, 710 ruhsatsız tabanca, 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ile 181 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 974 silahın ele geçirildiğini vurgulayan Yerlikaya, 1131 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.
7⃣3️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-12” Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 20, 2024
📌7️⃣1️⃣0️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
📌6️⃣0️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
📌2️⃣3️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
📌1️⃣8️⃣1️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam
📌9️⃣7️⃣4️⃣ Silah… pic.twitter.com/XEOMSUvDv8
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