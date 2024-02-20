Silah kaçakçılarına ''Mercek-12'' operasyonu: 1131 gözaltı

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde düzenlenen ''Mercek-12'' operasyonlarında 1131 şüpheli gözaltına alındı.

Silah kaçakçılarına ''Mercek-12'' operasyonu: 1131 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde "Mercek-12" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda, 710 ruhsatsız tabanca, 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ile 181 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 974 silahın ele geçirildiğini vurgulayan Yerlikaya, 1131 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

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