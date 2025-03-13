Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 bin 450 tabanca gövdesi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan üç şüpheliden ikisinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; "Yasa dışı silah imalatı" ve "Silah kaçakçılığı" suçlarına yönelik Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Aracın içerisinde yapılan aramada 3 bin 450 tabanca gövdesi ve 80 bin 790 silah tamamlayıcı parça ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan üç şüpheliden ikisi "Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve biri hakkında adli kontrol kararı verildi.