Silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışma yapıldı.



İzmit ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 19 ruhsatsız tabancayla 19 şarjör ele geçirildi.



Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

