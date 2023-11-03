Silah kaçakçılığına 5 tutuklama

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim'de Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'üne adli kontrol hükümleri uygulandı. 16 şüpheli ise emniyette ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ekim'de Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalanmış, gözaltı sayısı daha sonra 25'e yükselmişti.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, kurusıkı tabanca, 4 tüfek, namlusuz tabanca, sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan aletler, bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

