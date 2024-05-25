Silah kaçaklığı operasyonunda 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Bayburt merkezli 6 ilde 19 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjörler, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, bıçak ve muşta ele geçirildi.



Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.