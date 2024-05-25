Silah kaçaklığı operasyonunda 19 gözaltı

Bayburt merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda kesici ve yaralayıcı alet ele geçirildi.

Silah kaçaklığı operasyonunda 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda merkezli 6 ilde 19 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjörler, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, bıçak ve muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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