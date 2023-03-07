Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta bir asker silah kazası sonucu şehit oldu.



Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bir açıklama geldi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:

"18 Şubat 2023 tarihinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."



BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.