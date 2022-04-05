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Silah sesine pencereden bakan kadın gözünden vuruldu

Adana'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 07:09

Silah sesine pencereden bakan kadın gözünden vuruldu

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, Hayriye A. (60) evinin yatak odasında bulunduğu sırada, dışarıdan pompalı tüfekle ateş açıldığını duydu.

Bunun üzerine başını pencereden uzatan Hayriye A. gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hayriye A, yakınları tarafından özel bir araçla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, Hayriye A'nın seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.

Soruşturma sürüyor.

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