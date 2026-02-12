Silah tacirlerine baskın. Keman kutusundan otomatik tüfek çıktı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Osmaniye merkezli İstanbul, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca, 4 av tüfeği, 1 otomatik piyade tüfeği, bir miktar uyuşturucu madde ile POS cihazı ele geçirildi. Otomatik tüfeğin keman kutusu içine gizlenmiş halde bulunması dikkat çekti.



MAL VARLIKLARINA EL KONULDU



Operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 16 taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.