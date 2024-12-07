Silah tacirlerine eş zamanlı operasyon

Manisa ve Bursa'da yapılan operasyonlarda silah ticareti yaptığı tespit edilen 21 kişi yakalandı.

Silah tacirlerine eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ticareti yaptıkları tespit edilen 21 şahsın yakalanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri ile Bursa ilinde belirlenen toplam 22 adreste 3 Aralık günü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 159 adet fişek, 5 adet av tüfeği ile birlikte 21 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 21 şahıstan 16'sı sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

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