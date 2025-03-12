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Silah ticaretine gözaltı

Diyarbakır ve Batman'da suç örgütlerine silah temin eden şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin kargo şirketi araçlarına özel bölümler yaparak silah zulaladıkları tespit edildi.

Silah ticaretine gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine temin ederek suça aracılık eden ve silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin ayrıca silah sevkiyatı yapacağı belirlendi. Ekipler, Diyarbakır ve 'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 3 uzun namlulu tüfek, 11 tabanca ve 500 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin polise yakalanmamak ve dikkat çekmemek için kargo şirketi araçlarına özel bölümler yaparak, silah zulaladıkları tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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