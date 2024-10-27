Silah tutukluk yaptı, kuyumcu ölümden döndü!

Olay, Çankaya’daki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre iki şahıs, daha önce keşif yaptıkları kuyumcu dükkanına silahlı soygun gerçekleştirdi. O esnada soygunculardan biri, kendisine direnen kuyumcuya silahını doğrulttu. Tabancanın tutukluk yapması sonucu arbede bir süre daha devam ederken sayıca fazla olan soyguncular bir milyon lira değerinde altın çaldı.



ARABASINI GASP ETTİLER



Darp ettikleri kuyumcunun arabasını da çalan soyguncular altınlarla birlikte kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 saatlik bir süre içerisinde 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından bulunan otomobil ve kaynak makinesi içerisine gizlenmiş altınlar da sahibine geri verildi.



SİLAHI ALDIKLARI YERE İADE ETMİŞLER



Zanlıların, soygunda kullandıkları fakat tutukluk yapan tabancayı ise aldıkları yere iade ettikleri ve paralarını geri aldıkları öğrenildi.

Operasyonda silah satıcısı şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken, emniyette işlemleri devam eden 3 zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.