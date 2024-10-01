Silah zoruyla alıkoyma ve gaspa 2 tutuklama
Mersin'de restorana davet ettikleri kişiyi silah zoruyla alıkoyup daha sonra gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aralarında iki kadının da olduğu 5 suç örgütü üyesi, Yenişehir ilçesinde sohbet etmek için restorana davet ettikleri kişiyi silah zoruyla araçlarına bindirdi.
Kırsal araziye götürdükleri kişinin telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından hesaplarına 2 milyon lira aktaran şüpheliler, daha sonra ortadan kayboldu.
Mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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