Silah zoruyla alıkoyma ve gaspa 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aralarında iki kadının da olduğu 5 suç örgütü üyesi, Yenişehir ilçesinde sohbet etmek için restorana davet ettikleri kişiyi silah zoruyla araçlarına bindirdi.



Kırsal araziye götürdükleri kişinin telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından hesaplarına 2 milyon lira aktaran şüpheliler, daha sonra ortadan kayboldu.



Mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti.



Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.