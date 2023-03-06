Silah zoruyla kaçırdığı genç kızla kaza yaptı: 2 ölü

Bunun üzerine, polisin A.Ş'nin (22) kullandığı aracı takibe almasıyla kovalamaca yaşandı.



Kovalamaca sırasında, İzmir - Çeşme Otoyolunda kontrolden çıkan araç takla attı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede A.Ş. ve G.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

SEYİR HALİNDEYKEN KENDİNİ VURDU



Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü A.Ş'nin seyir halindeyken silahla kendisini vurması sonucu kontrolünden çıkan aracın kaza yaptığı ileri sürüldü.