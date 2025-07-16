Silahını kurcalarken kendini öldürdü
Tokat'ta 59 yaşındaki Zeki Akbulut kurcaladığı ruhsatsız silahından çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Beykaya köyünde ikamet eden 59 yaşındaki Zeki Akbulut'un knotrol ettiği ruhsatsız tabancası ateş aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akbulut'un olay yerinde öldüğü belirlendi.
Akbulut'un cesedi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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