Silahını temizlemek isterken kazara kızını vurdu

Olay, Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi, evinde silahını temizlemek istedi. Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan kurşun, emekli polis memurunun kızı olan M.Ç.'ye (52) isabet etti.

Yaralanan M.Ç. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ç. tedavi altına alınırken, emekli polis memurunun ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.