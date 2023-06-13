Silahını temizlerken 4 yaşındaki çocuğunu vurdu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kişi, balkonda temizlediği av tüfeğinin kaza ile ateş alması sonucu komşusunun 4 yaşındaki çocuğunu vurdu.

Silahını temizlerken 4 yaşındaki çocuğunu vurdu

Adıyaman'ın Tahta ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, M.T. (36) isimli şahıs evinin balkonunda av tüfeğini temizlediği esnada tüfeğin kaza ile patlatması sonucunda, aynı sokakta oturan 4 yaşındaki Z.E. vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Z.E, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Silahını temizlerken 4 yaşındaki çocuğunu vurdu - 1

Tüfeğe el koyan polis ekipleri zanlı M.T.'yi ifadesini almak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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