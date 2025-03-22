Silahını temizlerken eşini vurdu

Merkez Selçuklu ilçesi Kılınçaslan Mahallesi Keçiborlu Sokak üzerindeki apartmanın 3'üncü katındaki evinde kendine ait olduğu öğrenilen tabancayı temizlemek isteyen 77 yaşındaki M.G., silahın biranda ateş alması sonucu eşi 53 yaşındaki Z.B.'yi vurdu.

Bu sırada annesinin yaralandığını gören 28 yaşındaki oğlu B.B. annesinin yaralanmasına neden olan M.G'yi darp etti. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 77 yaşındaki şüpheli M.G. ve B.B'yi gözaltına aldı.



Omzundan hafif yaralanan Z.B. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.