Silahını temizlerken kendini vurdu

Elazığ'da bir kişi tabancasını temizlediği sırada kendini vurdu.

Olay, sabah saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Y.Y., iddiaya göre temizlemek istediği tabancasının ateş alması sonucu yaralandı.

Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.Y., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Y.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.