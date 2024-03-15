Silahla alıkoyup banka hesaplarına 200 bin TL havale ettiler

Adana'da silahla alıkoyup 2 kişinin mobil uygulamasından 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde 12 Mart'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Şüpheliler Volkan Turhan (38), Metincan Çoban (24) ile Yusuf Y. (26), mahalleden tanıdıkları Recep Can Ç. (27) ve Doğan P.’yi (29) kıraathaneye çağırdı. Burada bir süre oturan şüpheliler, Recep Can Ç. ve Doğan P.’yi tabancayla tehdit edip, cep telefonlarını aldı.

''POLİSE GİDERSENİZ, SİZİ BULURUZ'' DİYEREK TEHDİT ETTİLER

Zanlılar, saatlerce alıkoydukları Recep Can Ç. ile Doğan P.’nin cep telefonlarından giriş yaptıkları banka hesaplarından, Yusuf Y.’nin hesabına 200 bin TL havale yaptı. Şüpheliler, “Polise giderseniz, sizi buluruz.” diye tehdit edip bu kişileri bıraktı.