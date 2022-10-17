Silahla oynarken kendisini vurdu

Bursa’da bir kişi tabanca ile oynarken kazayla kendisini kasığından vurarak yaraladı.

Silahla oynarken kendisini vurdu

Merkeze bağlı Fatih Mahallesi, Mehmet Çelebi Bulvarında köprünün altında oturan Onur D. (37) silah ile oynarken, tabancanın ateş alması sonucu kasığından vuruldu.

sesi üzerine çevrede hurda toplayan bir vatandaş yaralı haldeki Onur D.’yi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kasığından kurşun isabet almış kişiyi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı adam hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaptı.

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