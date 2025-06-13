Silahla oynayan çocuk kazayla ablasını öldürdü
Kütahya'da evde masanın üzerinde duran silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk, kazayla ablasını vurdu. 19 yaşındaki kenç kız hayatını kaybetti.
Kütahya Tavşanlı'da 19 yaşındaki genç kız, 15 yaşındaki kardeşinin oynadığı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay Moymul Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki evde meydana geldi.
İddiaya göre 15 yaşındaki O.Y. masanın üstünde duran ağabeyine ait ruhsatlı tabancayla oynadığı sırada silah ateş aldı.
Tabancadan çıkan mermi, mutfaktaki ablası Nisa Nur Y'ye (19) isabet etti.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler Nisa Nur Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Tabancayı kullandığı iddia edilen erkek kardeş gözaltına alındı.
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